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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Норвич Сити
Манчестер Сити - Норвич Сити: обзор матча 26 июля 2020
Манчестер Сити
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 0
Завершен
Норвич Сити
11'
Г. Жезус
45+1'
К. Де Брюйне
79'
Р. Стерлинг
83'
Р. Марез
90'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Норвич Сити
90'
+2
Желтая карточка
К. Циммерманн
ГОЛ! 5:0!
К. Де Брюйне
90'
87'
Замена
Д. Мартин
️️️️
О. Эрнандес
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Сильва
85'
ГОЛ! 4:0!
Р. Марез
83'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
79'
77'
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Стиперманн
77'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
Ж. Канселу
51'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Родри
46'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Э. Гарсия
46'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Фоден
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
К. Уокер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Норвич Сити
1
Арчи Майр
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
19
Джордан Томас
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
24
Гарсия
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
21
Сильва
47
Фоден
9
Жезус
11
Де Брюйне
3-3-3-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Годфри
18
Льюис
23
МакЛин
10
Рупп
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Кантвелл
20
Пукки
16
Родри
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Родри
24
Гарсия
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
24
Гарсия
21
Сильва
20
Силва
20
Силва
21
Сильва
47
Фоден
26
Марез
26
Марез
47
Фоден
22
Стиперманн
8
Вранчич
8
Вранчич
22
Стиперманн
11
Эрнандес
16
Мартин
16
Мартин
11
Эрнандес
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
Остались в запасе
Манчестер Сити
Норвич Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Джордан Томас
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Арчи Майр
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
Остались в запасе
19
Джордан Томас
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Арчи Майр
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Манчестер Сити - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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