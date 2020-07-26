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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 26 июля 2020
Арсенал
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 2
Завершен
Уотфорд
5'
П. Обамеянг (П)
24'
К. Тирни
33'
П. Обамеянг
43'
Т. Дини (П)
66'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уотфорд
88'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Р. Перейра
81'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
А. Дукуре
81'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
У. Хьюз
Желтая карточка
Э. Мартинес
74'
Желтая карточка
Р. Холдинг
72'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Д. Себальос
72'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. Пепе
72'
66'
ГОЛ! 3:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
И. Сарр
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
57'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Уиллок
57'
51'
Желтая карточка
К. Доусон
45'
+5
Желтая карточка
У. Хьюз
45'
+2
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
Г. Джака
45'
43'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Дини
35'
Желтая карточка
Р. Перейра
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Тирни
33'
ГОЛ! 2:0!
К. Тирни
Пас отдал
П. Обамеянг
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-1-3-3
1
Мартинес
63
Тирни
4
Луис
6
Холдинг
34
Джака
25
Себальос
28
Уиллок
2
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
7
Обамеянг
19
Пепе
4-2-2-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
15
Доусон
25
Масина
6
Дукуре
19
Хьюз
7
Сарр
37
Перейра
14
Дини
18
Уэлбек
25
Себальос
17
Нелсон
17
Нелсон
25
Себальос
28
Уиллок
23
Колашинац
23
Колашинац
28
Уиллок
19
Пепе
34
Торрейра
34
Торрейра
19
Пепе
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
37
Перейра
9
Педро
9
Педро
37
Перейра
19
Хьюз
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Хьюз
17
Фемения
5
Мариаппа
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Дукуре
8
Клеверли
8
Клеверли
6
Дукуре
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
24
Мэттью Смит
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
24
Мэттью Смит
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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