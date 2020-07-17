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Вест Хэм - Уотфорд
Вест Хэм - Уотфорд: обзор матча 17 июля 2020
Вест Хэм
17.07.2020, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Уотфорд
6'
М. Антонио
10'
Т. Соучек
36'
Д. Райс
49'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уотфорд
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
М. Антонио
90'
+4
86'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
81'
Замена
С. Аллер
️️️️
П. Форнальс
72'
72'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Дукуре
67'
Замена
А. Грэй
️️️️
Т. Дини
49'
ГОЛ! 3:1!
Т. Дини
46'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
А. Масина
ГОЛ! 3:0!
Д. Райс
Пас отдал
М. Нобл
36'
35'
Желтая карточка
У. Хьюз
ГОЛ! 2:0!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Боуэн
10'
9'
Желтая карточка
Т. Клеверли
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
15
Доусон
25
Масина
8
Клеверли
19
Хьюз
6
Дукуре
7
Сарр
14
Дини
18
Уэлбек
18
Антонио
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
18
Антонио
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
8
Форнальс
22
Аллер
22
Аллер
8
Форнальс
18
Уэлбек
9
Педро
9
Педро
18
Уэлбек
6
Дукуре
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Дукуре
25
Масина
5
Мариаппа
5
Мариаппа
25
Масина
14
Дини
45
Грэй
45
Грэй
14
Дини
Остались в запасе
Вест Хэм
Уотфорд
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Вест Хэм - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лондон
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