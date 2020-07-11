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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 11 июля 2020
Брайтон
11.07.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Сити
21'
Р. Стерлинг
44'
Г. Жезус
53'
Р. Стерлинг
56'
Б. Силва
81'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
Желтая карточка
И. Биссума
83'
81'
ГОЛ! 0:5!
Р. Стерлинг
Замена
Д. Берн
️️️️
П. Гросс
78'
72'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
72'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Э. Гарсия
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Л. Троссард
70'
64'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
64'
Замена
Д. Сильва
️️️️
К. Де Брюйне
63'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Г. Жезус
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Проппер
59'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Коннолли
59'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
М. Монтойя
59'
56'
ГОЛ! 0:4!
Б. Силва
Пас отдал
Г. Жезус
53'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
44'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Родри
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
4-4-2
13
Райан
13
Бернардо
4
Уэбстер
5
Данк
33
Монтойя
24
Проппер
13
Гросс
13
Муй
28
Биссума
10
Коннолли
19
Троссард
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
24
Гарсия
23
Менди
16
Родри
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
20
Силва
33
Монтойя
48
Лэмпти
48
Лэмпти
33
Монтойя
13
Гросс
33
Берн
33
Берн
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
16
Стивенс
24
Проппер
19
Троссард
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
19
Троссард
10
Коннолли
11
Мопе
11
Мопе
10
Коннолли
9
Жезус
47
Фоден
47
Фоден
9
Жезус
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
24
Гарсия
6
Стоунз
6
Стоунз
24
Гарсия
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
11
Де Брюйне
21
Сильва
21
Сильва
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Коул Палмер
ПВ
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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