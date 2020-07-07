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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 07 июля 2020
Арсенал
07.07.2020, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
21'
П. Обамеянг
84'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
П. Обамеянг
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Мустафи
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Грей
82'
Замена
Д. Прат
️️️️
О. Ндиди
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
80'
76'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Беннетт
Красная карточка
Э. Нкетиа
75'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Сака
71'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
71'
59'
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Олбрайтон
59'
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Б. Сака
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
3-3-1-1-2
1
Мартинес
63
Тирни
13
Мустафи
4
Луис
23
Колашинац
34
Джака
2
Бельерин
25
Себальос
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-3-3
1
Шмейхель
24
Джастин
2
Сеюнджу
6
Беннетт
35
Эванс
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
22
Перес
17
Ихеначо
9
Варди
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
7
Сака
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Сака
7
Обамеянг
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
7
Обамеянг
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
6
Беннетт
10
Грей
10
Грей
6
Беннетт
11
Олбрайтон
28
Фукс
28
Фукс
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
11
Барнс
11
Барнс
17
Ихеначо
4
Ндиди
26
Прат
26
Прат
4
Ндиди
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Лестер
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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