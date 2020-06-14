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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Баник
Слован - Баник: обзор матча 14 июня 2020
Слован
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Баник
89'
Замена
M. Baros
️️️️
R. Reiter
Замена
M. Zeman
️️️️
Я. Пешек
86'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Кухта
77'
61'
Замена
R. Reiter
️️️️
Д. Бухта
61'
Замена
M. Lalkovic
️️️️
О. Шашинка
Желтая карточка
Т. Малински
44'
41'
Желтая карточка
О. Шашинка
Желтая карточка
К. Мара
38'
33'
Замена
Я. Свозил
️️️️
M. Fillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
14
Якуб Громада
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
95
Даниэль Хользер
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
26
Radim Cernicky
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
2-2-3-3
1
Нгуйен
33
Качараба
3
Микула
6
Алибеков
14
Громада
3
Косцельник
23
Мара
10
Пешек
7
Кухта
26
Малински
22
Балутэ
2-5-1-3
38
Покорны
94
Стронати
0
19
Бухта
8
95
Хользер
11
Кузманович
26
Калоц
91
Поточны
27
Шашинка
0
7
Кухта
15
Рондич
15
Рондич
7
Кухта
10
Пешек
0
0
10
Пешек
0
23
Свозил
23
Свозил
0
19
Бухта
7
7
19
Бухта
27
Шашинка
0
0
27
Шашинка
0
0
Остались в запасе
Слован
Баник
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
26
Radim Cernicky
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
26
Radim Cernicky
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Слован - Баник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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