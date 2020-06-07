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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Баник
Сигма - Баник: обзор матча 07 июня 2020
Сигма
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Баник
34'
Л. Юлиш
90+4'
Д. Гоушка
5'
M. Jirasek
23'
О. Шашинка
45+1'
Н. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Баник
ГОЛ! 2:3!
Д. Гоушка
90'
+4
Желтая карточка
М. Гала
90'
+2
87'
Замена
M. Baros
️️️️
Р. Поточны
87'
Замена
M. Lalkovic
️️️️
Н. Кузманович
Замена
О. Змозла
️️️️
M. Vepřek
86'
82'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
M. Jirasek
Замена
М. Гала
️️️️
М. Хытил
78'
Замена
J. Yunis
️️️️
P. Gonzalez
69'
Желтая карточка
В. Емелка
66'
57'
Замена
T. Smola
️️️️
О. Шашинка
46'
Замена
M. Fillo
️️️️
R. Hruby
Замена
T. Zahradníček
️️️️
J. Sterba
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Н. Кузманович
ГОЛ! 1:2!
Л. Юлиш
34'
Желтая карточка
Р. Брейте
32'
26'
Желтая карточка
О. Шашинка
23'
ГОЛ! 0:2!
О. Шашинка
12'
Желтая карточка
M. Jirasek
5'
ГОЛ! 0:1!
M. Jirasek
Пас отдал
О. Шашинка
Желтая карточка
Д. Гоушка
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
7
Радим Брейте
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
95
Даниэль Хользер
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Сигма
30
Miloš Buchta
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
37
Milan Kerbr
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
Баник
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
4-5-1
30
Мандоус
15
21
20
21
Емелка
22
7
Брейте
93
8
Гоушка
13
Хытил
39
Юлиш
3-5-3
38
Покорны
23
Свозил
94
Стронати
11
Кузманович
8
0
95
Хользер
8
Янош
27
Шашинка
91
Поточны
0
13
Хытил
17
Гала
17
Гала
13
Хытил
21
21
Змозла
21
Змозла
21
15
23
23
15
93
10
10
93
8
0
0
8
0
26
Калоц
26
Калоц
0
91
Поточны
0
0
91
Поточны
11
Кузманович
0
0
11
Кузманович
27
Шашинка
0
0
27
Шашинка
Остались в запасе
Сигма
Баник
30
Miloš Buchta
ВР
37
Milan Kerbr
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
30
Miloš Buchta
ВР
37
Milan Kerbr
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Остались в запасе
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Сигма - Баник
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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