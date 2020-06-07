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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Словацко
Опава - Словацко: обзор матча 07 июня 2020
Опава
07.06.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Словацко
21'
L. Zeleznik
64'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Словацко
85'
Замена
Д. Маречек
️️️️
П. Рейнберк
73'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
М. Петржела
Замена
J. Schaffartzik
️️️️
L. Zeleznik
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Петржела
Пас отдал
М. Кохут
Замена
J. Řezníček
️️️️
Ф. Соучек
60'
Замена
P. Zapalač
️️️️
B. Dordic
60'
Замена
M. Hrabina
️️️️
М. Хелешич
46'
46'
Замена
М. Кохут
️️️️
В. Юрецка
46'
Замена
T. Zajic
️️️️
P. Dvorak
ГОЛ! 1:0!
L. Zeleznik
21'
17'
Замена
R. Porcal
️️️️
M. Trmal
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
0
M. Sus
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
23
Bojan Dordic
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
15
Adam Rychlý
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Словацко
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
Словацко
1
Radek Porcal
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
3-5-1-1
1
20
Хелешич
0
0
15
0
10
Соучек
7
2
Гаразим
23
94
5-3-3
91
Калабишка
18
Садилек
30
11
Петржела
20
Хавлик
23
Рейнберк
28
Даничек
0
15
Юрецка
29
0
20
Хелешич
9
9
20
Хелешич
23
17
17
23
10
Соучек
6
6
10
Соучек
94
14
14
94
29
1
1
29
11
Петржела
32
Юрошка
32
Юрошка
11
Петржела
15
Юрецка
21
Кохут
21
Кохут
15
Юрецка
23
Рейнберк
37
Маречек
37
Маречек
23
Рейнберк
0
21
21
0
Остались в запасе
Опава
Словацко
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
20
Karol Mondek
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
4
Патрик Шимко
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
20
Karol Mondek
ЦП
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Опава - Словацко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Опава
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
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Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
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2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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