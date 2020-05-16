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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Славия-Мозырь
Шахтер - Славия-Мозырь: обзор матча 16 мая 2020
Шахтер
16.05.2020, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
30'
В. Лисакович
87'
С. Баланович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Славия-Мозырь
Замена
А. Булычев
️️️️
С. Баланович
90'
+1
90'
Желтая карточка
M. Baranovski
ГОЛ! 2:0!
С. Баланович
Пас отдал
В. Лисакович
87'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
85'
72'
Вторая желтая
В. Малькевич
Замена
️️️️
Д. Подстрелов
70'
Замена
D. Bodul
️️️️
G. Diasamidze
70'
Желтая карточка
G. Diasamidze
59'
57'
Замена
Н. Мельников
️️️️
A. Kotlyarov
Желтая карточка
С. Баланович
55'
32'
Желтая карточка
В. Малькевич
ГОЛ! 1:0!
В. Лисакович
Пас отдал
Н. Антич
30'
26'
Желтая карточка
Е. Потапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
7
Игор Иванович
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4-1-3-2
30
Гутор
23
Баланович
67
Бегунов
20
Сачивко
5
Антич
8
Селява
37
Сзоке
77
Кендыш
0
99
Лисакович
7
Иванович
3-2-2-1
16
44
Малькевич
29
0
8
Пантя
0
8
Костров
0
7
Нар
98
Подстрелов
98
Подстрелов
0
0
0
0
23
Баланович
27
Булычев
27
Булычев
23
Баланович
0
11
Мельников
11
Мельников
0
Остались в запасе
Шахтер
Славия-Мозырь
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Шахтер - Славия-Мозырь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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