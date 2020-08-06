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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Рома
Севилья - Рома: обзор матча 06 августа 2020
Севилья
06.08.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Рома
22'
С. Регилон
44'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Рома
90'
+10
Красная карточка
Д. Манчини
90'
+8
Желтая карточка
Д. Манчини
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
90'
+6
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хордан
90'
+2
86'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
78'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Коларов
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
67'
Желтая карточка
Д. Карлос
61'
57'
Замена
К. Перес
️️️️
А. Диавара
57'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Дзаньоло
45'
+3
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. Окампос
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Регилон
Пас отдал
Э. Банега
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Пабло Перес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Рома
45
Маттео Кардинали
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-1-4-1
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
3
Ибаньес
37
Спинаццола
24
Диавара
33
Перес
4
Кристанте
10
Дзаньоло
22
Мхитарян
10
Джеко
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
11
Коларов
12
Вильяр
12
Вильяр
11
Коларов
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
24
Диавара
23
Перес
23
Перес
24
Диавара
Остались в запасе
Севилья
Рома
8
Хосе Алонсо
ЦП
17
Пабло Перес
ЦЗ
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
45
Маттео Кардинали
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
8
Хосе Алонсо
ЦП
17
Пабло Перес
ЦЗ
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
45
Маттео Кардинали
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Севилья - Рома
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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