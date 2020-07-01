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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Санкт-Галлен
Ксамакс - Санкт-Галлен: обзор матча 01 июля 2020
Ксамакс
01.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
15'
R. Nuzzolo
60'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Санкт-Галлен
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
Замена
Т. Сефери
️️️️
M. Gomes
83'
82'
Желтая карточка
М. Мухайм
Замена
Т. Корбас
️️️️
X. Kouassi
76'
73'
Замена
V. Rufli
️️️️
С. Иттен
Желтая карточка
Л. Сейду
72'
Замена
Y. Tafer
️️️️
С. Рамизи
69'
Замена
F. Mveng
️️️️
J. Kamber
69'
61'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
В. Руис
61'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Ж. Гуйемено
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Иттен
Пас отдал
Ж. Гуйемено
48'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
Желтая карточка
X. Kouassi
31'
Желтая карточка
С. Рамизи
23'
ГОЛ! 1:0!
R. Nuzzolo
Пас отдал
Л. Сейду
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
55
Igor Djuric
ЦЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
3
Janick Kamber
ЦП
23
Mike Gomes
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
67
Diafra Sakho
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
14
Тибо Корбас
ЦП
91
Yannis Tafer
ЦП
9
Dylan Dugourd
ЦФ
88
Freddy Mveng
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
3-3-4
30
55
4
16
Сейду
3
23
4
67
14
8
Рамизи
8
3-5-2
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
28
Мухайм
21
Гуйемено
16
Гертлер
88
Квинтийя
30
Руис
17
Крауши
9
Демирович
10
Иттен
3
88
88
3
4
14
Корбас
14
Корбас
4
8
Рамизи
91
91
8
Рамизи
23
17
Сефери
17
Сефери
23
10
Иттен
99
99
10
Иттен
21
Гуйемено
7
Бакайоко
7
Бакайоко
21
Гуйемено
30
Руис
19
19
30
Руис
Остались в запасе
Ксамакс
Санкт-Галлен
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Ксамакс - Санкт-Галлен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
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