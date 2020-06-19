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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 19 июня 2020
Янг Бойз
19.06.2020, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Цюрих
32'
Ж. Нсаме
81'
Ж. Нсаме
86'
Ж. Нсаме
25'
Т. Айегун
38'
Б. Кололли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Цюрих
Желтая карточка
Г. Оаро
90'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Сулеймани
86'
83'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Б. Кололли
83'
Замена
V. Janjicic
️️️️
Т. Айегун
82'
Замена
С. Сом
️️️️
А. Маркезано
ГОЛ! 2:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Г. Оаро
81'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Эбишер
76'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
К. Фасснахт
75'
73'
Желтая карточка
Т. Айегун
68'
Желтая карточка
Т. Домджони
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Нгамале
66'
62'
Замена
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Джанко
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
Б. Кололли
Желтая карточка
К. Фасснахт
37'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Джанко
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Кололли
2'
Желтая карточка
М. Криезиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
8
Vasilije Janjicic
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
3
Лотомба
21
Лефор
28
Лустенбергер
17
Джанко
35
Мартинс
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
10
Мамбимби
17
Нсаме
4-1-4-1
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
24
27
Рюгг
71
Криэциу
8
Домджони
15
Айегун
27
19
Маркезано
10
Кололли
17
Джанко
25
Гарсия
25
Гарсия
17
Джанко
16
Фасснахт
10
Сулеймани
10
Сулеймани
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Гаудино
10
Гаудино
20
Эбишер
13
Нгамале
7
Шпильманн
7
Шпильманн
13
Нгамале
15
Айегун
8
8
15
Айегун
19
Маркезано
19
Сом
19
Сом
19
Маркезано
10
Кололли
9
Крамер
9
Крамер
10
Кололли
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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