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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 02 июля 2020
Аталанта
02.07.2020, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
47'
М. Пашалич
56'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
Замена
Б. Шутало
️️️️
Р. Толой
89'
Желтая карточка
Р. Толой
88'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Пашалич
88'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Гомес
88'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Б. Джимсити
81'
73'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
73'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Политано
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
М. Кальдара
72'
67'
Желтая карточка
М. Руй
58'
Замена
А. Милик
️️️️
Л. Инсинье
57'
Замена
И. Лосано
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Р. Толой
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Гомес
47'
30'
Замена
А. Мерет
️️️️
Д. Оспина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
21
Кастань
23
Кальдара
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
23
Кальдара
19
Паломино
19
Паломино
23
Кальдара
6
Джимсити
33
Хатебур
33
Хатебур
6
Джимсити
2
Толой
44
Шутало
44
Шутало
2
Толой
8
Пашалич
61
Тамез
61
Тамез
8
Пашалич
10
Гомес
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Гомес
1
Оспина
1
Мерет
1
Мерет
1
Оспина
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
10
Мертенс
11
Лосано
11
Лосано
10
Мертенс
10
Инсинье
30
Милик
30
Милик
10
Инсинье
21
Политано
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Политано
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Эбрима Колли
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Эбрима Колли
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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