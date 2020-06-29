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Судьи
Главный судья:
Фабио Мареска (Неаполь)
Материалы

Парма - Интер

28.06.2020, Воскресенье, 22:45 мск Парма, стадион Эннио Тардини Италия. Серия А, 28 тур Парма - Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
9 тур
26 октября, суббота 19:00 Интер 2:2 Парма
Италия. Серия А (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 22:30 Парма 0:1 Интер
4 тур
15 сентября, суббота 16:00 Интер 0:1 Парма
Италия. Серия А (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 16:00 Интер 1:1 Парма
10 тур
1 ноября, суббота 22:45 Парма 2:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Парма 0:2 Интер
15 тур
8 декабря, воскресенье 23:45 Интер 3:3 Парма
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 14:30 Интер 1:0 Парма
14 тур
26 ноября, понедельник 23:59 Парма 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
36 тур
2 мая, среда 22:45 Парма 3:1 Интер
17 тур
7 января, суббота 23:45 Интер 5:0 Парма
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 22:45 Парма 2:0 Интер
14 тур
28 ноября, воскресенье 14:30 Интер 5:2 Парма
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
10 февраля, среда 22:45 Парма 1:1 Интер
3 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Интер 2:0 Парма
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Парма 0:2 Интер
19 тур
20 января, воскресенье 22:30 Интер 3:2 Парма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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