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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 25 июня 2020
Челси
25.06.2020, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
36'
К. Пулишич
78'
Виллиан (П)
55'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Замена
Педро
️️️️
М. Маунт
90'
+1
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. Пулишич
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Виллиан
78'
77'
Красная карточка
Фернандиньо
76'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
74'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Э. Ляпорт
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
73'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
62'
59'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
55'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Родри
55'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
М. Алонсо
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
3
Алонсо
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
6
Баркли
10
Виллиан
7
Маунт
11
Пулишич
9
Жиру
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
20
Силва
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
11
Пулишич
6
Гилмор
6
Гилмор
11
Пулишич
7
Маунт
9
Педро
9
Педро
7
Маунт
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
14
Ляпорт
30
Отаменди
30
Отаменди
14
Ляпорт
16
Родри
21
Сильва
21
Сильва
16
Родри
20
Силва
9
Жезус
9
Жезус
20
Силва
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
10
Коул Палмер
ПВ
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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