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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 03 октября 2009
Сент-Этьен
03.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
8'
А. Фернандес
29'
Илан
90+4'
Д. Пайет
58'
Жуссие (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Э. Ривьер
+4
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
Д. Пайет
️️️️
Г. Бергессио
Замена
Вендел
️️️️
Г. Сертик
Желтая карточка
Энрике
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Фернандес
Замена
Б. Сако
️️️️
Илан
Желтая карточка
Г. Бергессио
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жуссие
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
А. Диарра
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ! 2:0!
Илан
Пас отдал
Г. Бергессио
Желтая карточка
М. Сиани
ГОЛ! 1:0!
А. Фернандес
Пас отдал
К. Ландрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
21
Йоан Эндрю
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЛП
8
Блейз Матюиди
(К)
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
6
Желсон Фернандес
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
0
Франк Жюрьетти
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ПЗ
12
Алу Диарра
(К)
ЛП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
22
Грегори Сертик
ПП
7
Абду Траоре
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сент-Этьен
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-4-2
40
Жано
21
Эндрю
26
Баял Салл
8
Н'Дав
29
Беналуан
17
Фернандес
8
Матюиди
8
Ландрен
6
Фернандес
25
Илан
18
Бергессио
4-4-2
16
Каррассо
2
Пласенте
21
Энрике
0
Жюрьетти
13
Сиани
22
Сертик
20
Жуссие
6
Фернандо
12
Диарра
11
Белльон
7
Траоре
18
Бергессио
10
Пайет
10
Пайет
18
Бергессио
25
Илан
20
Сако
20
Сако
25
Илан
17
Фернандес
97
Ривьер
97
Ривьер
17
Фернандес
22
Сертик
17
Вендел
17
Вендел
22
Сертик
7
Траоре
27
Шамах
27
Шамах
7
Траоре
12
Диарра
79
Кавенаги
79
Кавенаги
12
Диарра
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
16
Ульрих Раме
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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