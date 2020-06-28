Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Динамо К
Десна - Динамо К: обзор матча 28 июня 2020
Десна
28.06.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 6 тур
3 : 2
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Десна
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
0
J. Pivaric
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
4-3-4
45
Фаворов
4
Гитченко
5
Тамм
22
Конопля
8
37
11
Картушов
9
Филиппов
28
Будковский
17
Кузык
44
2-5-2-1
1
Бущан
20
Караваев
94
Кедзиора
29
Буяльский
31
Шабанов
18
Андриевский
19
Шепелев
6
Кадири
11
Цыганков
7
Вербич
77
Каргбо
Остались в запасе
Десна
Динамо К
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
0
J. Pivaric
ЦФ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Pivaric
ЦФ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Десна - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
Новости команд
Все
Десна
Динамо К
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 11:50
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 11:50
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+