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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Заря
Десна - Заря: обзор матча 21 июня 2020
Десна
21.06.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
32
Максим Имереков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Заря
1
Zauri Makharadze
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Десна
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
17
Орест Кузык
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Заря
22
Никола Васили
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
3-2-4-2
4
Гитченко
22
45
Фаворов
32
Имереков
22
Конопля
45
Калитвинцев
11
Картушов
9
Арвеладзе
37
44
9
Филиппов
4-3-2-1
1
18
Тымчик
23
Чеберко
15
Вернидуб
15
Михайличенко
10
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
22
Кабаев
10
Хомченовский
28
Громов
Остались в запасе
Десна
Заря
5
Андрей Тотовицкий
АП
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
17
Орест Кузык
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
22
Никола Васили
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
17
Орест Кузык
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Десна - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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