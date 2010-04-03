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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 03 апреля 2010
Шальке-04
03.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
31'
К. Кураньи
25'
Ф. Рибери
26'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
Вторая желтая
М. Хосе Бордон
+4
Желтая карточка
К. Кураньи
+3
+1
Желтая карточка
Х. Бутт
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Б. Хеведес
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Ю. Хао
️️️️
П. Клюге
+2
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Ж. Матип
Вторая желтая
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:2!
К. Кураньи
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
И. Олич
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
М. Хосе Бордон
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. ван Бюйтен
Травма
Д. ван Бюйтен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
16
Эду
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-3
1
Нойер
16
Вестерманн
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
32
Матип
11
Ракитич
24
Клюге
16
Эду
22
Кураньи
8
Фарфан
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
26
Контенто
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
7
Рибери
40
Олич
13
Мюллер
5
Хеведес
26
Шмитц
26
Шмитц
5
Хеведес
32
Матип
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
32
Матип
24
Клюге
8
Хао
8
Хао
24
Клюге
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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