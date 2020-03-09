Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нэшвилл
Портленд - Нэшвилл: обзор матча 09 марта 2020
Портленд
09.03.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
12'
D. Valeri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Нэшвилл
Желтая карточка
C. Duvall
90'
+2
Желтая карточка
Д. Чара
84'
82'
Замена
J. Medranda
️️️️
A. Danladi
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
Й. Чара
75'
71'
Замена
Д. Риос
️️️️
Д. Баджи
Замена
К. Паредес
️️️️
D. Valeri
63'
61'
Замена
A. Danladi
️️️️
D. Accam
29'
Желтая карточка
Д. Ловиц
ГОЛ! 1:0!
D. Valeri
Пас отдал
Э. Поло
12'
Желтая карточка
Л. Мабиала
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
24
Энди Поло
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
0
D. Accam
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Нэшвилл
30
Adrian Zendejas
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
4-5-1
12
Кларк
15
13
Жупарич
33
Мабиала
4
21
Чара
8
Чара
8
29
Бланко
24
Поло
99
Мора
4-5-1
1
4
2
Ловиц
15
Миллер
25
Циммерман
11
Леаль
0
20
Годой
13
МакКарти
10
Мухтар
14
Баджи
8
8
Паредес
8
Паредес
8
8
Чара
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
8
Чара
94
94
14
Баджи
14
Риос
14
Риос
14
Баджи
0
99
99
0
Остались в запасе
Портленд
Нэшвилл
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Портленд - Нэшвилл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Нэшвилл
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+