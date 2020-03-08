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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Коламбус
Сиэтл - Коламбус: обзор матча 08 марта 2020
Сиэтл
08.03.2020, воскресенье, 06:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Коламбус
53'
M. Ibarra
33'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Коламбус
66'
Желтая карточка
Л. Диас
Замена
Н. Толо
️️️️
M. Ibarra
59'
ГОЛ! 1:1!
M. Ibarra
53'
46'
Замена
К. Кадден
️️️️
М. Валенсуэла
Желтая карточка
Д. Джонс
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Пас отдал
Л. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Лукас Зелараян
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
19
Harry Shipp
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
18
Sebastian Berhalter
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
4-5-1
24
Фрай
18
Лирдам
3
Арреага
33
Джонс
28
Гомес Андраде
13
Свенссон
6
Пауло
11
13
Моррис
7
Рольдан
9
Руидиас
4-4-1-1
89
Ром
6
Менса
47
16
Валенсуэла
25
Аффул
6
6
Артур
7
Сантуш
10
Зелараян
14
Диас
9
Зардес
11
5
Толо
5
Толо
11
16
Валенсуэла
28
Кадден
28
Кадден
16
Валенсуэла
Остались в запасе
Сиэтл
Коламбус
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Harry Shipp
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
18
Sebastian Berhalter
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Harry Shipp
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
18
Sebastian Berhalter
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Сиэтл - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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