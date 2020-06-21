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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 21 июня 2020
Зальцбург
21.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсберг
19'
М. Окугава
71'
Э. Мвепу
80'
А. Ульмер (АГ)
84'
М. Лиендл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
90'
+3
Желтая карточка
Н. Рнич
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Лиендл
Пас отдал
А. Шмидт
80'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Ульмер
77'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
Замена
Н. Окафор
️️️️
З. Юнузович
75'
ГОЛ! 2:0!
Э. Мвепу
71'
66'
Замена
S. Gölles
️️️️
К. Верницниг
66'
Замена
L. Schmitz
️️️️
Д. Баумгартнер
Замена
А. Вальчи
️️️️
П. Фаркаш
65'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Окугава
65'
48'
Желтая карточка
М. Новак
46'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ш. Дьен
ГОЛ! 1:0!
М. Окугава
Пас отдал
Х. У-Джо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Милош Йойич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
23
Лукас Шефль
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
0
M. Vieira
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
8
Вебер
68
Онгуене
29
Фаркаш
7
Окугава
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
16
У-Джо
27
Дака
3-4-3
31
Кофлер
15
Рнич
4
22
Баумгартнер
17
Страцниг
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
27
Новак
23
Шефль
21
Дьен
18
Йойич
16
Юнузович
19
Окафор
19
Окафор
16
Юнузович
29
Фаркаш
5
Вальчи
5
Вальчи
29
Фаркаш
7
Окугава
18
Ашимеру
18
Ашимеру
7
Окугава
24
Верницниг
39
39
24
Верницниг
22
Баумгартнер
7
7
22
Баумгартнер
21
Дьен
13
Шмидт
13
Шмидт
21
Дьен
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Мергим Бериша
ЦФ
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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