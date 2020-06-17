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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Зальцбург
Вольфсберг - Зальцбург: обзор матча 17 июня 2020
Вольфсберг
17.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Зальцбург
Желтая карточка
М. Новак
90'
+2
Замена
Л. Шефль
️️️️
Ш. Вайссман
89'
Желтая карточка
М. Йойич
86'
83'
Желтая карточка
Д. Собослаи
79'
Замена
М. Бериша
️️️️
Ж. Онгуене
78'
Замена
М. Вебер
️️️️
Х. У-Джо
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Лиендл
78'
71'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
М. Ашимеру
Замена
S. Gölles
️️️️
L. Schmitz
67'
Замена
M. Holzer
️️️️
Ш. Дьен
66'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
50'
46'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Окугава
46'
Замена
П. Дака
️️️️
Н. Окафор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
7
Lukas Schmitz
ЦП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
4
Мохамед Камара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
0
M. Holzer
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
15
Рнич
4
22
Баумгартнер
18
Йойич
7
10
Лиендл
17
Страцниг
19
Вайссман
21
Дьен
4-1-2-1-2
23
Станкович
5
Вальчи
68
Онгуене
5
Рамальо
17
Ульмер
4
Камара
18
Ашимеру
7
Окугава
8
Собослаи
16
У-Джо
19
Окафор
7
39
39
7
10
Лиендл
24
Верницниг
24
Верницниг
10
Лиендл
19
Вайссман
23
Шефль
23
Шефль
19
Вайссман
21
Дьен
0
0
21
Дьен
7
Окугава
14
Адейеми
14
Адейеми
7
Окугава
16
У-Джо
8
Вебер
8
Вебер
16
У-Джо
18
Ашимеру
12
Мвепу
12
Мвепу
18
Ашимеру
19
Окафор
27
Дака
27
Дака
19
Окафор
68
Онгуене
20
Бериша
20
Бериша
68
Онгуене
Остались в запасе
Вольфсберг
Зальцбург
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
0
M. Vieira
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Вольфсберг - Зальцбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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