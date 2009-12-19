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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 19 декабря 2009
Бавария
19.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 2
Завершен
Герта
16'
Д. ван Бюйтен
31'
М. Гомес
33'
А. Роббен
60'
Т. Мюллер
77'
И. Олич
71'
А. Рамос
90'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
ГОЛ! 5:2!
Раффаэл
Замена
М. Клозе
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 5:1!
И. Олич
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Х. Бадштубер
ГОЛ! 4:1!
А. Рамос
Замена
Ф. Кринге
️️️️
М. Нику
Желтая карточка
Сисеро
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Бюйтен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
30
Саша Бигалке
ЛФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
3-2-2-3
22
Бутт
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
32
Праньич
21
Лам
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
3-2-2-2
33
Дробны
5
фон Берген
39
Пейчинович
16
Янкер
26
Пищек
3
Фридрих
16
Сисеро
8
Нику
20
Рамос
11
Раффаэл
28
Бадштубер
28
Брафхайд
28
Брафхайд
28
Бадштубер
13
Мюллер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
13
Мюллер
40
Олич
11
Клозе
11
Клозе
40
Олич
8
Нику
6
Кринге
6
Кринге
8
Нику
Остались в запасе
Бавария
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
30
Саша Бигалке
ЛФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
30
Саша Бигалке
ЛФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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