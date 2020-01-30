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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Леганес
Барселона - Леганес: обзор матча 30 января 2020
Барселона
30.01.2020, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
5 : 0
Завершен
Леганес
4'
А. Гризманн
27'
К. Лангле
59'
Л. Месси
77'
Артур
89'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Леганес
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
89'
83'
Желтая карточка
Р. Тарин
ГОЛ! 4:0!
Артур
77'
73'
Желтая карточка
Ч. Авазим
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. де Йонг
59'
ГОЛ! 2:0!
К. Лангле
Пас отдал
Л. Месси
27'
25'
Желтая карточка
Р. Перес
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Н. Семеду
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
Леганес
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
21
де Йонг
23
Видаль
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
3-2-2-2-1
25
Куэльяр
22
Сиовас
16
Росалес
33
Сильва
28
Тарин
15
Авазим
16
Меса
21
Перес
24
Руйбаль
14
Родригес
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Барселона
Леганес
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Барселона - Леганес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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