Саутгемптон - Тоттенхэм

ну как так-то пропустили в конце матча
|21 тур
|1 января, среда
|18:00
|Саутгемптон
|1:0
|Тоттенхэм
|7 тур
|28 сентября, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Саутгемптон
|21 тур
|1 января, среда
|18:00
|Саутгемптон
|1:0
|Тоттенхэм
|7 тур
|28 сентября, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Саутгемптон
|30 тур
|9 марта, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|2:1
|Тоттенхэм
|15 тур
|5 декабря, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Саутгемптон
|24 тур
|21 января, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|1:1
|Тоттенхэм
|20 тур
|26 декабря, вторник
|15:30
|Тоттенхэм
|5:2
|Саутгемптон
|29 тур
|19 марта, воскресенье
|17:15
|Тоттенхэм
|2:1
|Саутгемптон
|18 тур
|28 декабря, среда
|22:45
|Саутгемптон
|1:4
|Тоттенхэм
|37 тур
|8 мая, воскресенье
|15:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Саутгемптон
|17 тур
|19 декабря, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:2
|Тоттенхэм
|34 тур
|25 апреля, суббота
|14:45
|Саутгемптон
|2:2
|Тоттенхэм
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|17:05
|Тоттенхэм
|1:0
|Саутгемптон
|31 тур
|23 марта, воскресенье
|17:30
|Тоттенхэм
|3:2
|Саутгемптон
|17 тур
|22 декабря, воскресенье
|17:30
|Саутгемптон
|2:3
|Тоттенхэм
|36 тур
|4 мая, суббота
|18:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Саутгемптон
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|1:2
|Тоттенхэм