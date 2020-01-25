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Материалы

Саутгемптон - Тоттенхэм

25.01.2020, Суббота, 18:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Кубок, 1/16 финала Саутгемптон - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
1 января, среда 18:00 Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
7 тур
28 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
9 марта, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм
15 тур
5 декабря, среда 23:00 Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
21 января, воскресенье 19:00 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
20 тур
26 декабря, вторник 15:30 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 17:15 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
18 тур
28 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон
17 тур
19 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 14:45 Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм
7 тур
5 октября, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
23 марта, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
17 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм
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    Рейтинг: +535

    Aleksey! 25 января 2020, 19:49

    ну как так-то пропустили в конце матча

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