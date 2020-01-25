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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 25 января 2020
Саутгемптон
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
87'
С. Буфал
58'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
Желтая карточка
Я. Беднарек
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Буфал
Пас отдал
Д. Ингс
87'
Желтая карточка
Р. Бертранд
77'
58'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Э. Ламела
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-4-2
1
Ганн
5
Бертранд
4
Дансо
5
Стивенс
5
Беднарек
27
Редмонд
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
21
Обафеми
28
Ингс
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
5
Танганга
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Уинкс
83
Фернандеш
7
Моура
8
Алли
7
Сон
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Гарри Льюис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Тонда Экерт
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Гарри Льюис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
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