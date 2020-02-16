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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Йени Малатьяспор
Галатасарай - Йени Малатьяспор: обзор матча 16 февраля 2020
Галатасарай
16.02.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
45'
А. Бюйюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Маркао
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бюйюк
45'
43'
Желтая карточка
Р. Ялчин
20'
Желтая карточка
Г. Торе
Желтая карточка
С. Фегули
20'
13'
Желтая карточка
А. Аква
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Йени Малатьяспор
15
Карим Хафез
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
23
Тьеви
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-2-1-1-1
16
Муслера
18
Байрам
4
Донк
23
Маркао
2
Озбайраклы
8
Фегули
99
Лемина
14
Сери
7
Оникуру
10
Бюйюк
3-4-1-1
15
Хафез
15
Хадебе
30
Мина
6
Вальтер
18
Аква
6
Ялчин
30
Торе
23
Тьеви
9
Булут
Остались в запасе
Галатасарай
Йени Малатьяспор
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Галатасарай - Йени Малатьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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