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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Йени Малатьяспор
Бешикташ - Йени Малатьяспор: обзор матча 15 декабря 2019
Бешикташ
15.12.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
85'
Тьеви
90+9'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Йени Малатьяспор
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Яхович
Вторая желтая
Д. Эркин
90'
+8
Желтая карточка
Л. Кариус
90'
+8
85'
ГОЛ! 0:1!
Тьеви
Пас отдал
А. Аква
81'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
Д. Ленс
80'
Желтая карточка
А. Льяич
46'
Желтая карточка
Д. Эркин
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
6
Робин Ялчин
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
3-2-2-1-2
1
Кариус
77
Генюл
5
Ребошу
3
Роко
88
Эркин
21
Вида
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
22
Льяич
17
Йылмаз
5
Диаби
3-1-2-1
30
Мина
15
Хадебе
23
Айтач
6
Ялчин
12
Гильерме
7
Фофана
18
Яхович
Остались в запасе
Бешикташ
Йени Малатьяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
86
Юфук Чейлан
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Бешикташ - Йени Малатьяспор
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
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