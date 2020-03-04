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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 04 марта 2020
Мазервелл
04.03.2020, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Росс Каунти
3'
L. Fontaine
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
Замена
Т. Уотт
️️️️
C. Long
77'
65'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Б. Спиттал
Желтая карточка
Р. Ааронс
20'
3'
ГОЛ! 0:1!
L. Fontaine
Пас отдал
I. Vigurs
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
29
Марк Гиллеспи
ВР
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Peter Hartley
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
0
C. Morris
ЦЗ
18
Richard Foster
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
0
D. Cowie
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
9
Billy McKay
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
Росс Каунти
1
Натан Бакстер
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
4-4-2
29
Гиллеспи
4
2
Тейт
31
Галлахер
5
О'Хара
5
31
Полворт
17
Ааронс
16
Кэмпбелл
14
9
3-5-2
1
Лэйдлоу
0
18
22
Фрэйзер
4
0
11
16
Спиттал
14
94
Эрвин
9
9
32
Уотт
32
Уотт
9
16
Спиттал
22
Тиллсон
22
Тиллсон
16
Спиттал
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
31
Тревор Карсон
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
12
Christy Manzinga
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Натан Бакстер
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
12
Christy Manzinga
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
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