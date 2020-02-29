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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Сигма
Опава - Сигма: обзор матча 29 февраля 2020
Опава
29.02.2020, суббота, 16:30
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сигма
38'
Р. Дедич
42'
J. Žídek
73'
Л. Юлиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Сигма
Замена
️️️️
T. Jursa
90'
+3
88'
Замена
️️️️
J. Yunis
Замена
️️️️
K. Mondek
84'
79'
Желтая карточка
М. Хытил
73'
ГОЛ! 2:1!
Л. Юлиш
71'
Замена
️️️️
T. Zahradníček
70'
Замена
️️️️
P. Gonzalez
Замена
️️️️
J. Schaffartzik
70'
43'
Желтая карточка
J. Sterba
ГОЛ! 2:0!
J. Žídek
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Дедич
38'
18'
Желтая карточка
Л. Юлиш
Желтая карточка
Р. Дедич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
90
Jan Hosek
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
15
Adam Rychlý
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
17
Petr Zapalač
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
26
Rene Dedic
ЦФ
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Радим Брейте
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦФ
Сигма
30
Miloš Buchta
ВР
37
Milan Kerbr
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
3-5-3
1
9
90
21
7
6
23
17
15
94
26
33
Дедич
3-2-4-1
30
Мандоус
21
17
Гала
20
15
21
Емелка
8
Гоушка
7
Брейте
13
Хытил
22
39
Юлиш
14
14
20
20
8
8
93
93
23
23
10
10
Остались в запасе
Опава
Сигма
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Vaclav Jurena
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
30
Miloš Buchta
ВР
37
Milan Kerbr
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Vaclav Jurena
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦФ
Остались в запасе
30
Miloš Buchta
ВР
37
Milan Kerbr
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Опава - Сигма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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