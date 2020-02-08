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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Зюлте-Варегем
Шарлеруа - Зюлте-Варегем: обзор матча 08 февраля 2020
Шарлеруа
08.02.2020, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
45+4'
К. Резаи
70'
К. Резаи
79'
К. Резаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 3:0!
К. Резаи
79'
77'
Вторая желтая
Д. Марк
ГОЛ! 2:0!
К. Резаи
Пас отдал
Нуриу
70'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Де Фаув
ГОЛ! 1:0!
К. Резаи
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Й. Фоссен
37'
Желтая карточка
Д. Марк
Желтая карточка
М. Бруно
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
Зюлте-Варегем
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-2-1
30
Пеннето
25
Нуриу
24
Дессоле
3
Виллемс
88
Мориока
17
Бруно
99
Резаи
4-3
1
Боссут
14
Уолш
3
Дешахт
2
Де Фаув
25
Марк
9
Фоссен
9
Ларин
9
Бруно
Остались в запасе
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
19
Бассем Срарфи
ПВ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Шарлеруа - Зюлте-Варегем
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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Шарлеруа
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2024.07.06 19:02
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2022.08.29 16:21
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