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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Стандард
Кортрейк - Стандард: обзор матча 31 января 2020
Кортрейк
31.01.2020, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
52'
Ж. де Сар
67'
М. Карсела-Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Стандард
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Ж. де Сар
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Ларри Азуни
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
1-1-4
16
Якубек
4
Дерейк
28
ван дер Брюгген
5
Азуни
4
де Сар
30
Д'Хаен
10
Каж
3-3-3
16
Бодар
23
Войвода
13
Ванхесден
34
Гавори
21
Амалла
34
Лайфис
59
Цимирот
17
Лестьенн
20
Авенатти
7
Болевич
Остались в запасе
Кортрейк
Стандард
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Кортрейк - Стандард
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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Кортрейк
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2
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