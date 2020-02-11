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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Мехелен
Шарлеруа - Мехелен: обзор матча 11 февраля 2020
Шарлеруа
11.02.2020, вторник, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Мехелен
Желтая карточка
К. Резаи
89'
82'
Желтая карточка
О. Кайя
Желтая карточка
Р. Мориока
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Нуриу
ЛЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
23
Steeven Willems
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Ali Gholizadeh
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Мехелен
20
Янник Толен
ВР
1
Bram Castro
ВР
12
Исса Каборе
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Шарлеруа
73
Йоахим Имбрехт
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
17
Stergos Marinos
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
8
Давид Энен
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Мехелен
28
Arno Valkenaers
ВР
12
Sofiane Bouzian
ВР
16
Брам Кастро
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
21
Clement Tainmont
ЦП
9
William Togui
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
3-2-1-2-4
30
Пеннето
3
Виллемс
23
24
Дессоле
25
Нуриу
44
Буси
23
Илаймахаритра
88
Мориока
17
Бруно
99
Резаи
8
7
Фалл
11
4-5-4
20
Толен
23
5
16
12
Каборе
11
Хайреманс
40
Вранкс
10
Кайя
17
Скофс
8
10
10
Сторм
9
Де Камарго
9
Энгвалль
Остались в запасе
Шарлеруа
Мехелен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
17
Stergos Marinos
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
8
Давид Энен
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
28
Arno Valkenaers
ВР
12
Sofiane Bouzian
ВР
16
Брам Кастро
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
21
Clement Tainmont
ЦП
9
William Togui
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
17
Stergos Marinos
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
8
Давид Энен
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
28
Arno Valkenaers
ВР
12
Sofiane Bouzian
ВР
16
Брам Кастро
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
21
Clement Tainmont
ЦП
9
William Togui
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Шарлеруа - Мехелен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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