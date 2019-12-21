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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Шарлеруа
Роял Мускрон-Перувельц - Шарлеруа: обзор матча 21 декабря 2019
Роял Мускрон-Перувельц
21.12.2019, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Шарлеруа
77'
К. Резаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Шарлеруа
Желтая карточка
Б. Годо
90'
+2
Желтая карточка
Н. Антонов
90'
+1
Желтая карточка
С. Перица
85'
77'
ГОЛ! 0:1!
К. Резаи
Желтая карточка
Ф. Бойя
71'
47'
Желтая карточка
Д. Дессоле
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Шарлеруа
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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Роял Мускрон-Перувельц
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