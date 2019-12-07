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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 07 декабря 2019
Серкль Брюгге
07.12.2019, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Генк
70'
С. Берге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Генк
84'
Желтая карточка
С. Берге
70'
ГОЛ! 0:1!
С. Берге
57'
Желтая карточка
Й. Меле
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серкль Брюгге
18
Мервиль Гобле
ВР
29
Лассана Кулибали
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
4-1
28
Хуберт
8
Питерс
55
Уэда
4
Панцо
4
Бьянсон
30
Донса
3-2-1-1-3
26
Вандевордт
46
Куэста
6
Деваст
26
Лукуми
21
Меле
30
Боржес
16
Берге
10
Ито
77
Ндонгала
30
Онуачу
25
Саматта
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Генк
18
Мервиль Гобле
ВР
29
Лассана Кулибали
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
29
Лассана Кулибали
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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