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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен
Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен: обзор матча 02 ноября 2019
Роял Мускрон-Перувельц
02.11.2019, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Антверпен
80'
Б. Годо
31'
Д. Мбокани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен
ГОЛ! 1:1!
Б. Годо
80'
62'
Желтая карточка
Д. Мбокани
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбокани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Мускрон-Перувельц
1
Вашо Вашич
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
Главный тренер
Глен де Бук
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Антверпен
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-2
1
Вашич
31
Годо
6
Виммер
24
Гарсия
34
Бойя
2-2
26
Болат
29
Худт
2
Де Лат
87
Миральяс
70
Мбокани
Остались в запасе
Роял Мускрон-Перувельц
Антверпен
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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Роял Мускрон-Перувельц
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