Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серкль Брюгге
Генк - Серкль Брюгге: обзор матча 26 октября 2019
Генк
26.10.2019, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
8'
С. Деваст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Серкль Брюгге
81'
Желтая карточка
Г. Донса
ГОЛ! 1:0!
С. Деваст
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серкль Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Серкль Брюгге
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
4-2-1-3
28
Кук
21
Меле
6
Деваст
15
Вутерс
46
Куэста
24
Де Норре
17
Грошовски
10
Ито
30
Онуачу
25
Саматта
77
Ндонгала
3-2-1
28
Хуберт
55
Уэда
4
Панцо
3
Серрано
4
Бьянсон
8
Питерс
30
Донса
Остались в запасе
Генк
Серкль Брюгге
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Янис Хаджи
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Генк - Серкль Брюгге
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Серкль Брюгге
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+