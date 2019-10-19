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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Зюлте-Варегем
Кортрейк - Зюлте-Варегем: обзор матча 19 октября 2019
Кортрейк
19.10.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
14'
И. М'Бойо (П)
53'
Х. ван дер Брюгген
53'
Х. ван дер Брюгген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Зюлте-Варегем
Замена
️️️️
L. Azouni
89'
Замена
️️️️
A. Ajagun
86'
79'
Замена
️️️️
Д. Оберлен
Замена
️️️️
Й. Стоянович
71'
67'
Желтая карточка
O. Deschacht
ГОЛ! 3:0!
Х. ван дер Брюгген
53'
ГОЛ! 2:0!
Х. ван дер Брюгген
53'
46'
Замена
️️️️
M. Baudry
38'
Вторая желтая
S. Berahino
38'
Вторая желтая
С. Бераино
34'
Желтая карточка
S. Berahino
34'
Желтая карточка
С. Бераино
Желтая карточка
К. Лепуан
19'
Желтая карточка
К. Лепуан
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. М'Бойо
14'
13'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
2
Davy de Fauw
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Saido Berahino
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
8
Abdul Ajagun
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
15
Йован Стоянович
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
Зюлте-Варегем
44
Eike Bansen
ВР
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
7
Luka Zarandia
ЦФ
3-1-3-4
89
Брюззезе
6
4
Хайнс-Айк
24
28
ван дер Брюгген
23
Лепуан
30
Д'Хаен
4
де Сар
10
Хорнби
28
Оканси
33
7
М'Бойо
4-5-4
1
Боссут
28
Плетинкс
45
2
Де Фаув
2
14
Менса
15
Сек
16
Бьордал
8
Сиссако
21
9
Бруно
9
Ларин
38
Бераино
9
8
8
23
23
15
Стоянович
15
Стоянович
3
3
11
Оберлен
11
Оберлен
Остались в запасе
Кортрейк
Зюлте-Варегем
16
Адам Якубек
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
5
Ларри Азуни
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
14
Сэнди Уолш
ПЗ
44
Eike Bansen
ВР
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
7
Luka Zarandia
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
5
Ларри Азуни
ЦП
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
44
Eike Bansen
ВР
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
7
Luka Zarandia
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Кортрейк - Зюлте-Варегем
2
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
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