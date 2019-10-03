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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - ЧФР Клуж
Селтик - ЧФР Клуж: обзор матча 03 октября 2019
Селтик
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
20'
О. Эдуард
59'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - ЧФР Клуж
Замена
О. Нтчам
️️️️
Р. Кристи
90'
Желтая карточка
О. Эдуард
88'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Д. Форрест
86'
81'
Замена
К. Голофка
️️️️
Д. Джокович
70'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
М. Рондон
ГОЛ! 2:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Форрест
59'
57'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Л. Аурелиу
51'
Желтая карточка
Д. Джокович
Желтая карточка
К. Жульен
47'
42'
Желтая карточка
М. Рондон
Желтая карточка
К. МакГрегор
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Б. Болинголи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
ЧФР Клуж
88
Хесус Фернандес
ВР
75
Майк Сестор
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
19
Хуан Кулио
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
4-2-3-1
17
Форстер
5
Болинголи
44
Эльхамед
20
Айер
6
Жульен
8
Браун
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
4-4-2
1
Арлаускис
33
Буркэ
39
Боли
16
Сушич
45
Камора
6
Аурелиу
88
Джокович
10
Деяк
37
Бордеяну
29
Омрани
99
Рондон
49
Форрест
17
Хайес
17
Хайес
49
Форрест
10
Кристи
10
Нтчам
10
Нтчам
10
Кристи
99
Рондон
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
99
Рондон
88
Джокович
23
Голофка
23
Голофка
88
Джокович
6
Аурелиу
19
Кулио
19
Кулио
6
Аурелиу
Остались в запасе
Селтик
ЧФР Клуж
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Селтик - ЧФР Клуж
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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