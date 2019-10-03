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Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Карабах
Дюделанж - Карабах: обзор матча 03 октября 2019
Дюделанж
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 4
Завершен
Карабах
11'
А. Зубир
30'
Мичел
37'
Р. Алмейда (П)
69'
Д. Кинтана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Карабах
69'
ГОЛ! 0:4!
Д. Кинтана
Пас отдал
А. Зубир
37'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Алмейда
30'
ГОЛ! 0:2!
Мичел
Пас отдал
Д. Кинтана
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Зубир
Пас отдал
Г. Гараев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
77
Сабир Бугрен
ЦП
20
Микаэль Гаро
ЦП
8
Марио Покар
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Карабах
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Дюделанж
24
Мехди Кирк
ЦЗ
23
Райан Клапп
ЦП
15
Омар Натами
АП
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
99
Магайе Гуйе
ЦФ
1-4-1
25
Жубер
5
Шнелл
77
Бугрен
8
Покар
10
Синани
20
Гаро
7
Штольц
4-1-4-1
15
Гусейнов
14
Садыгов
12
Аилтон
5
Медведев
2
Гараев
8
Мичел
10
Зубир
10
Кинтана
20
Алмейда
11
Эмрели
Остались в запасе
Дюделанж
Карабах
15
Омар Натами
АП
24
Мехди Кирк
ЦЗ
23
Райан Клапп
ЦП
Главный тренер
Карлос Фангейру
13
Вагнер да Силва
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
99
Магайе Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
15
Омар Натами
АП
24
Мехди Кирк
ЦЗ
23
Райан Клапп
ЦП
Остались в запасе
13
Вагнер да Силва
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
99
Магайе Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Дюделанж - Карабах
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
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