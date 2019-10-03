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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Стандард
Арсенал - Стандард: обзор матча 03 октября 2019
Арсенал
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
4 : 0
Завершен
Стандард
13'
Г. Мартинелли
16'
Г. Мартинелли
22'
Д. Уиллок
57'
Д. Себальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Стандард
Желтая карточка
Э. Бельерин
86'
86'
Желтая карточка
М. Войвода
ГОЛ! 4:0!
Д. Себальос
Пас отдал
Г. Мартинелли
57'
41'
Желтая карточка
П. М'Поку
ГОЛ! 3:0!
Д. Уиллок
22'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Р. Нелсон
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
К. Тирни
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Стандард
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Стандард
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
4-1-3-2
1
Мартинес
63
Тирни
13
Мустафи
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Торрейра
28
Уиллок
25
Себальос
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
17
Нелсон
2-3-4
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
13
Ванхесден
22
Бастьен
59
Цимирот
34
Лайфис
17
Лестьенн
40
М'Поку
9
Эмон
7
Болевич
Остались в запасе
Арсенал
Стандард
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Арсенал - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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