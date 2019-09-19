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Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Фейеноорд
Рейнджерс - Фейеноорд: обзор матча 19 сентября 2019
Рейнджерс
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
24'
О. Ожо
24'
О. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Фейеноорд
Желтая карточка
К. Голдсон
90'
+3
Желтая карточка
К. Голдсон
90'
+3
Замена
️️️️
Э. Кинг
90'
86'
Замена
️️️️
Й. Торнстра
Замена
️️️️
Д. Арибо
82'
Желтая карточка
Г. Камара
80'
Желтая карточка
Г. Камара
80'
78'
Замена
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
️️️️
Б. Баркер
74'
65'
Замена
️️️️
Л. Нарсинг
Желтая карточка
Ф. Хеландер
57'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
57'
55'
Желтая карточка
Р. Хапс
55'
Желтая карточка
Р. Хапс
41'
Желтая карточка
Р. Тапиа
41'
Желтая карточка
Р. Тапиа
39'
Желтая карточка
Л. Фер
39'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
А. Морелос
34'
Желтая карточка
А. Морелос
34'
ГОЛ! 2:0!
О. Ожо
24'
ГОЛ! 1:0!
О. Ожо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Фейеноорд
25
Kenneth Vermeer
ВР
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Лерой Фер
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Луис Синистерра
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-5-1
1
МакГрегор
3
Баришич
22
Хеландер
6
Голдсон
2
Тавернье
10
Дэвис
8
Джек
9
Ожо
37
Эрфилд
18
Камара
9
Морелос
4-2-2-2
25
2
Карсдорп
31
Боттегин
32
Ие
5
Хапс
13
Тапиа
8
Фер
23
Бергейс
6
Кекчю
8
Ларссон
17
Синистерра
10
Кинг
10
Кинг
18
Арибо
18
Арибо
7
Баркер
7
Баркер
21
Торнстра
21
Торнстра
7
Нарсинг
7
Нарсинг
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Рейнджерс
Фейеноорд
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Рейнджерс - Фейеноорд
8
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
6
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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