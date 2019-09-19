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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Янг Бойз
Порту - Янг Бойз: обзор матча 19 сентября 2019
Порту
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
8'
Тикиньо
8'
Тикиньо
29'
Тикиньо
29'
Тикиньо
15'
Ж. Нсаме (П)
15'
Ж. Нсаме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Янг Бойз
Желтая карточка
Отавио
90'
Желтая карточка
Отавио
90'
Замена
️️️️
Ф. Силва
81'
73'
Замена
️️️️
Д. Гаудино
Замена
️️️️
В. Манафа
70'
69'
Замена
️️️️
М. Эбишер
Замена
️️️️
Р. Бару
66'
60'
Замена
️️️️
Г. Оаро
Желтая карточка
И. Маркано
52'
Желтая карточка
И. Маркано
52'
ГОЛ! 4:2!
Тикиньо
Пас отдал
Х. Корона
29'
ГОЛ! 3:2!
Тикиньо
Пас отдал
Х. Корона
29'
15'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Нсаме
15'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Нсаме
9'
Желтая карточка
Н. Бюрги
9'
Желтая карточка
Н. Бюрги
ГОЛ! 2:0!
Тикиньо
Пас отдал
Л. Диас
8'
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Esteban Petignat
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-2-3-2
1
Маркесин
13
Теллес
5
Маркано
3
Пепе
8
Урибе
2
Перейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
17
Корона
3-2-2-2
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
4
Соренсен
5
Бюрги
17
Джанко
25
Гарсия
16
Фасснахт
4
Сьерро
27
Ассале
17
Нсаме
13
Манафа
13
Манафа
28
Бару
28
Бару
21
Силва
21
Силва
10
Гаудино
10
Гаудино
20
Эбишер
20
Эбишер
99
Оаро
99
Оаро
Остались в запасе
Порту
Янг Бойз
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
6
Esteban Petignat
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Остались в запасе
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
6
Esteban Petignat
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Порту - Янг Бойз
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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