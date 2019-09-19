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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Вольфсберг
Боруссия М - Вольфсберг: обзор матча 19 сентября 2019
Боруссия М
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 4
Завершен
Вольфсберг
13'
Ш. Вайссман
31'
М. Ляйтгеб
41'
М. Ритцмайер
68'
М. Ляйтгеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсберг
90'
Замена
️️️️
М. Шмербек
85'
Замена
️️️️
К. Верницниг
83'
Замена
️️️️
А. Шмидт
Желтая карточка
К. Крамер
77'
Замена
️️️️
П. Херрманн
72'
Замена
️️️️
Раффаэл
71'
68'
ГОЛ! 0:4!
М. Ляйтгеб
Пас отдал
М. Лиендл
67'
Желтая карточка
Р. Шмид
Желтая карточка
Д. Закария
64'
51'
Желтая карточка
L. Schmitz
Желтая карточка
А. Плеа
50'
Замена
️️️️
Б. Эмболо
46'
Желтая карточка
Л. Бенеш
44'
Желтая карточка
Л. Бенеш
44'
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Ритцмайер
36'
Желтая карточка
Н. Рнич
36'
Желтая карточка
Н. Рнич
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Ляйтгеб
Пас отдал
М. Лиендл
26'
Желтая карточка
М. Ритцмайер
13'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Вайссман
Пас отдал
Р. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Шон Вайссман
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
8
Бенеш
10
Нойхаус
14
Плеа
9
Тюрам
4-3-1-2
31
Кофлер
27
Новак
21
Соллбауэр
7
15
Рнич
8
Ритцмайер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
10
Шмид
7
Ньянгбо
19
Вайссман
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Эмболо
7
Эмболо
11
Раффаэл
11
Раффаэл
24
Верницниг
24
Верницниг
34
Шмербек
34
Шмербек
13
Шмидт
13
Шмидт
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсберг
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Боруссия М - Вольфсберг
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
8
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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