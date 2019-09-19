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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Севилья
Карабах - Севилья: обзор матча 19 сентября 2019
Карабах
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
62'
Чичарито
62'
Чичарито
78'
М. Эль-Хаддади
85'
О. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Севилья
90'
+2
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
87'
86'
Замена
️️️️
М. Даббур
86'
Замена
М. Даббур
️️️️
О. Торрес
85'
ГОЛ! 0:4!
О. Торрес
Пас отдал
Ф. Васкес
78'
ГОЛ! 0:3!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Э. Банега
Замена
️️️️
D. Quintana
77'
Замена
Д. Кинтана
️️️️
Хайме
77'
Желтая карточка
М. Медведев
73'
Желтая карточка
М. Медведев
73'
72'
Замена
️️️️
Э. Банега
72'
Замена
Э. Банега
️️️️
Чичарито
Замена
️️️️
А. Абдуллаев
67'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
М. Гуйе
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
62'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
58'
Замена
️️️️
Р. Лопеш
58'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
Аилтон
36'
Желтая карточка
Аилтон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
31
Асмир Бегович
ВР
30
Аббас Гусейнов
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
3
Ailton
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Michel
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
99
Magaye Gueye
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Карабах
13
Vagner
ВР
13
Вагнер да Силва
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
14
Rashad Sadygov
ЦЗ
23
Faycal Rherras
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
6
Simeon Slavchev
ЦП
10
Dani Quintana
ЦП
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-1-5-1-1
31
Бегович
12
Аилтон
5
Медведев
3
15
Гусейнов
2
Гараев
9
Хайме
8
Мичел
10
Зубир
8
99
Гуйе
20
Алмейда
99
4-3-1-2
31
Вацлик
24
Посо
23
Кунде
34
Карлос
18
Эскудеро
8
Гудель
19
Хордан
8
Торрес
20
Васкес
14
Чичарито
16
Эль-Хаддади
9
Хайме
10
Кинтана
10
Кинтана
9
Хайме
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
99
Гуйе
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
99
Гуйе
10
10
19
Хордан
9
Лопеш
9
Лопеш
19
Хордан
14
Чичарито
11
Банега
11
Банега
14
Чичарито
8
Торрес
9
Даббур
9
Даббур
8
Торрес
Остались в запасе
Карабах
Севилья
13
Vagner
ВР
13
Вагнер да Силва
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
14
Rashad Sadygov
ЦЗ
23
Faycal Rherras
ЦЗ
6
Симеон Славчев
ЦП
6
Simeon Slavchev
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Vagner
ВР
13
Вагнер да Силва
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
14
Rashad Sadygov
ЦЗ
23
Faycal Rherras
ЦЗ
6
Симеон Славчев
ЦП
6
Simeon Slavchev
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Карабах - Севилья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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