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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Пршибрам
Словацко - Пршибрам: обзор матча 08 мая 2010
Словацко
08.05.2010, суббота, 19:30
Чемпионат Чехии, 29 тур
2 : 1
Завершен
Пршибрам
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Статистика матча Словацко - Пршибрам
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0
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Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
- : -
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
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