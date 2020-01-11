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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Пасуш де Феррейра
Портимоненси - Пасуш де Феррейра: обзор матча 11 января 2020
Портимоненси
11.01.2020, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Пасуш де Феррейра
86'
Желтая карточка
М. Баксиньо
72'
Желтая карточка
Б. Сантос
Желтая карточка
Д. Мартинес
65'
Начало матча
Статистика матча Портимоненси - Пасуш де Феррейра
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
Пасуш де Феррейра
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