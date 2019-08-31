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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Денизлиспор
Гезтепе - Денизлиспор: обзор матча 31 августа 2019
Гезтепе
31.08.2019, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Денизлиспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Денизлиспор
Желтая карточка
Тити
19'
10'
Желтая карточка
З. Бергдич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Денизлиспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Гезтепе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
2-3-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
71
Бийого Поко
8
Айдогду
7
Гюрлер
9
Дердийок
2-2-1
22
Сэпунару
19
Бергдич
77
Барроу
14
Айссати
23
Родальега
Остались в запасе
Гезтепе
Денизлиспор
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Остались в запасе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
Остались в запасе
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Гезтепе - Денизлиспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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