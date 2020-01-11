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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 11 января 2020
Интер
11.01.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
4'
Л. Мартинес
75'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
90'
+1
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
89'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
Д. Годин
83'
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Мартинес
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Госенс
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Сенси
71'
70'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
С. Сенси
65'
53'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Сапата
42'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
24'
Желтая карточка
М. де Рон
8'
Желтая карточка
Х. Хатебур
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
3
Бираги
95
Бастони
2
Годин
6
де Врей
77
Брозович
8
Сенси
21
Гальярдини
87
Кандрева
9
Лукаку
10
Мартинес
3-3-1-3
95
Голлини
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
19
Паломино
15
де Рон
8
Госенс
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
91
Сапата
8
Сенси
6
Валеро
6
Валеро
8
Сенси
10
Мартинес
21
Политано
21
Политано
10
Мартинес
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
91
Сапата
17
Малиновский
17
Малиновский
91
Сапата
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
Остались в запасе
Интер
Аталанта
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Интер
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